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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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НАК отчитался о предотвращении 20 терактов

В России в 2018 году было предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов. Об этом на пресс-конференции в МИД России сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, передает ТАСС.

По его словам, за прошедший год были ликвидированы 69 террористов, в том числе 10 главарей, а задержаны 37 главарей, более 250 террористов и более 600 пособников. По его словам, террористы планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан, в том числе на избирательных участках в день президентских выборов и в местах празднования Дня Победы.

Кулягин также сообщил, что в 2018 году закрыли более 64 тыс. интернет-ресурсов с информацией террористического и экстремистского характера. Более 47 тыс. из них содержали материалы, связанные с деятельностью международных террористических организаций.

ФСБ и МВД закрыли въезд в страну более 10 тыс. иностранцев, подозреваемым в причастности к терроризму и экстремизму, рассказал замглавы аппарата НАК. Кроме того, по его словам, спецслужбы не допустили выезда более 60 российских и иностранных граждан в зону конфликта на Ближнем Востоке.

По словам Кулягина, за пять лет число преступлений террористической направленности в России снизилось в 24 раза. За этот период, отметили в НАК, от террористической деятельности отказались более 300 человек.

Теги: НАК, борьба с терроризмом
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