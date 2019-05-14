Guardian узнала о грозящих компании Трампа штрафах из-за парниковых газов

Восемь зданий компании президента США Дональда Трампа не соответствуют правилам сокращения выбросов парниковых газов. В связи с этим ее могут ежегодно штрафовать на $2,1 млн, сообщает газета The Guardian со ссылкой на полученные данные и чиновников.

По данным издания, если они не станут более экологичными, то власти Нью-Йорка могут начать штрафовать компанию Trump Organization с 2030 года. Чиновники сообщили, что ежегодно эти дома выбрасывают около 27 тыс. тонн парниковых газов, что равно выхлопам примерно 5,8 тыс. автомобилей. В список зданий, не соответствующих нормам, включены Trump Tower на Пятой авеню и Trump Building на Уолл-стрит.

«Президент Трамп, вы предупреждены. Сократите выбросы или заплатите», — приводит газета слова мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

В середине марта New York Times узнала о том, что генпрокуратура Нью-Йорка потребовала документы о финансировании четырех проектов Trump Organization от банков Deutsche Bank и Investors Bank. Ранее управление по финансовым услугам штата Нью-Йорк запросило документы у страхового брокера компании в рамках расследования деятельности Trump Organization.

Запросы были сделаны после того, как бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил в конгрессе о завышении компанией стоимости своих активов в финансовых отчетах.