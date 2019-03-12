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NYT узнала о проверке властями Нью-Йорка строительных проектов Трампа
По данным газеты, генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в рамках расследования сделок Trump Organization направила повестку Deutsche Bank. Повод начать проверку дали показания экс-адвоката президента США Майкла Коэна
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Генеральная прокуратура Нью-Йорка направила повестки в банки ​Deutsche Bank и Investors Bank с просьбой предоставить документы о финансировании четырех крупных проектов Trump Organization. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом прокурорской проверки, пишет New York Times.

По данным газеты, прокуратура начала проверку после того, как свои показания конгрессу дал бывший адвокат президента США Майкл Коэн. Тот заявил, что Дональд Трамп завышал стоимость активов в своих финансовых отчетах — включая те, что он предоставил Deutsche Bank, когда просил профинансировать его проекты. Адвокат также продемонстрировал конгрессу копии этих документов.

Издание сообщает, что​ запросы прокуратуры касаются кредитов, ипотеки, кредитных линий и прочих финансовых транзакций, связанных с отелем Trump International Hotel в Вашингтоне, отел​ем Trump National Doral в штате Флорида и башней Трампа в Чикаго. Помимо этих проектов правоохранителей интересует также неудачная попытка Трампа приобрести футбольную команду «Баффало Биллс».

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​Трамп работал с небольшим подразделением Deutsche Bank в США, которое занимается обслуживанием очень богатых клиентов, уточняет издание. Так, например, это отделение профинансировало проект Трампа более чем на $100 млн, когда в 2012 году он занимался открытием отеля с гольф-клубом во Флориде (проект Trump National Doral), и более чем на $170 млн, когда он переоборудовал старое почтовое отделение в Вашингтоне в отель Trump International Hotel​.

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Другой банк, у которого Генпрокуратура запросила документы, — Investors Bank из Нью-Джерси. В этом случае речь идет о финансировании проекта Trump Park Avenue в Нью-Йорке. Это бывший отель, купленный и переоборудованный нынешним президентом США под отдельные квартиры.

Deutsche Bank и Investors Bank отказались от комментариев газете. Trump Organization не ответила на запросы NYT о комментариях.

Проверка, организованная прокуратурой Нью-Йорка, — реализация обещаний нынешнего генпрокурора города Летиции Джеймс, которая при выдвижении на этот пост обещала, что будет вести расследование сделок Трампа с недвижимостью, указывает NYT. Вступая в должность, она подтвердила, что намерена «пролить свет на сделки президента Трампа с недвижимостью, а также деловые операции и дела его семьи».

Автор: Наталья Демченко
Теги: Нью-Йорк, Дональд Трамп, Недвижимость, Вашингтон
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