В Казани задержали заявившего о минировании лайнера нетрезвого пассажира

Полиция задержала в аэропорту Казани нетрезвого пассажира, который сообщил о минировании направлявшегося в Москву самолета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федерального округу.

«Нарушитель был доставлен в линейное отделение полиции», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что мужчина 1989 года рождения сообщил о взрывном устройстве в самолете, после чего командир лайнера решил эвакуировать 90 пассажиров и шесть членов экипажа. Помимо этого из терминалов аэропорта эвакуировали около 300 человек.

Однако в ходе проверки устройство не нашли. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). В УМВД добавили, что также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).