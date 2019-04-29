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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Нетрезвый пассажир задержал рейс Мурманск — Москва на пять часов

Нетрезвый пассажир рейса Мурманск — Москва сообщил об опасном предмете на борту самолета. В результате вылет лайнера задержали на пять часов, сообщается на сайте МВД России.

После поступления сообщения место происшествия оцепили, сотрудники Росгвардии и кинологи проверили самолет, пассажиров, их багаж и ручную кладь. Опасные предметы найдены не были.

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В Домодедово задержали раздевшегося при выходе на посадку пассажира

Полицейские задержали подозреваемого — нетрезвого 29-летнего жителя Подмосковья. Его привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В начале апреля пассажирский самолет из-за сообщении о минировании проверили в аэропорту Домодедово в Москве. В результате никаких опасных предметов не нашли. Самолет должен был лететь из Москвы в Токио, рейс задержали из-за проверки.

Теги: Москва, Мурманск, Самолет, задержка рейса
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