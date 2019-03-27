Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев выгнал из студии экспертов, устроивших в зале потасовку. Выпуск программы был посвящен вступлению в силу закона о признании участниками боевых действий тех, кто служил в Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в России). Одним из лидеров организации был украинский националист Степан Бандера.

https://www.instagram.com/p/BvejKKWjeNU/

Конфликт устроили политолог, специалист по Ближнему Востоку Араик Степанян и приглашенный в качестве эксперта Грэг Вайнер.

В частности, Вайнер возмутился антисемитским высказыванием Степаняна. После этого Вайнер обвинил своего оппонента во лжи и оскорбил его, используя нецензурную брань. В ответ Степанян облил Вайнера водой.

«Это просто непозволительно ни с одной, ни с другой, Грэг, нельзя говорить такие слова, Араик, нельзя такие вещи», — сказал телеведущий. После этого он обратился к охране с просьбой вывести оппонентов из студии и обеспечить их безопасность.