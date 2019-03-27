Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,40 0,32 EUR Бирж. 72,59 0,08 Brent 67,97 1,36% USD Нал. 65,17 63,93 EUR Нал. 73,69 72,02 USD ЦБ 64,17 -0,33 EUR ЦБ 72,58 -0,34 EUR/USD 1,1265 -0,0046 BTC/USD Бирж. 4 058,61 66,91 IMOEX 2 512,63 0,60% RTSI 1 229,96 0,13% DJIA 25 657,73 0,55% Nasdaq 7 691,52 0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 64,17 (-0,33) Quote, 26 мар, 12:17
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 72,58 (-0,34) Quote, 26 мар, 12:17
«Магнит» сократил в прошлом году прямые поставки вина почти в два раза Бизнес, 09:00 Спортклубы приходят в форму: как меняется фитнес-индустрия в России Pro, 08:57 Экс-министру Абызову изберут меру пресечения Общество, 08:47 Каковы глобальные риски для компаний из 13 отраслей экономики в 2019 году Pro, 08:46 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 08:41 «Автостат» назвал марки самых продаваемых в России седанов Бизнес, 08:39 Минздрав предложил йодировать всю пищевую соль Общество, 08:37 Крупные банки заказали IBM разработку криптовалюты: что будет с акциями Quote, 08:32 Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку Финансы, 08:31 Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником Общество, 08:30 Диссиденты заявили об ответственности за атаку на посольство КНДР Политика, 08:15 Уходящий шанс: чего ожидала и не получила Россия от украинских выборов Мнение, 08:10 Фильтруй маркет: как сервис речевой аналитики поднимает компаниям продажи Pro, 08:10 В Каракасе неизвестные напали на машину Гуаидо Политика, 08:01
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев выгнал из студии экспертов, устроивших в зале потасовку. Выпуск программы был посвящен вступлению в силу закона о признании участниками боевых действий тех, кто служил в Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в России). Одним из лидеров организации был украинский националист Степан Бандера.

https://www.instagram.com/p/BvejKKWjeNU/

Конфликт устроили политолог, специалист по Ближнему Востоку Араик Степанян и приглашенный в качестве эксперта Грэг Вайнер. 

В частности, Вайнер возмутился антисемитским высказыванием Степаняна. После этого Вайнер обвинил своего оппонента во лжи и оскорбил его, используя нецензурную брань. В ответ Степанян облил Вайнера водой. 

«Это просто непозволительно ни с одной, ни с другой, Грэг, нельзя говорить такие слова, Араик, нельзя такие вещи», — сказал телеведущий. После этого он обратился к охране с просьбой вывести оппонентов из студии и обеспечить их безопасность. 

Яндекс. Директ

В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике. 

Теги: Владимир Соловьев, эксперты, потасовка
Материалы по теме
Телеведущий Соловьев ответил на новые обвинения Навального
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter