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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ» против квадрокоптеров
Зенитный ракетно-пушечный комплекс показал себя очень хорошо, заявил заместитель главнокомандующего российскими ВКС. Создание модернизированного «Панциря-СМ» еще в 2017 году анонсировал замминистра обороны
«Панцирь-С1» в Калининградской области (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны России, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Всего, по его словам, были проведены 54 боевых и теоретических занятия. Они прошли в конце марта в рамках совместной российско-белорусской воздушно-огневой конференции. «Мы собрали всех в одном месте и три дня проводили теоретические и практические занятия, которые закончились боевой стрельбой. В частности, комплекс «Панцирь-СМ» — последний вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» — показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер», — заявил Грехов. «Панцирь-СМ», по его словам, «смог сбить, надежно поразить [все] до одной цели». Остальных деталей об этих маневрах он не привел.

Создание модернизированного «Панциря-СМ» с ракетой увеличенной дальности еще в 2017 году анонсировал занимавший тогда должность замминистра обороны России Юрий Борисов. Он указывал, что этот ракетно-пушечный комплекс появится уже в 2018 году.

«Панцирь-СМ» — многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. По сравнению с существующей сегодня модификацией этого комплекса — «Панцирь-С1» — прицельная дальность стрельбы новейшего «Панциря-СМ» должна увеличиться в два раза — до 40 км. Серийное производство «Панциря-СМ» должно начаться в 2019 году. Летом прошлого года об этом говорили в компании-разработчике комплексов «Высокоточные комплексы».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Панцирь», испытания, ВКС России
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