Путин раскрыл новый порядок совещаний по оборонно-промышленному комплексу

Президент России Владимир Путин на первом из традиционной серии совещаний по военной тематике заявил, что с этого года порядок проведения подобных мероприятий будет изменен, передает корреспондент РБК.

«Теперь вся серия совещаний будет посвящена определенному виду или роду войск вооруженных сил», — сказал президент.

По его словам, накануне таких рабочих встреч он вместе с руководством Минобороны будет посещать соответствующие воинские части и полигоны, а также предприятия Военно-промышленного комплекса (ВПК), где производится основная военная продукция для данного вида или рода войск.

«Это нам позволит глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям. Это будет касаться и производства необходимой техники, и принятия ее на вооружение, подготовки личного состава и инфраструктуры для того, чтобы не простаивала, а была использована максимально эффективно», — пояснил Путин.