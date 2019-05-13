Путин потребовал прорывных технологий в ОПК после выхода США из ДРСМД

Путин потребовал прорывных технологий в ОПК после выхода США из ДРСМД

Российский президент считает, что необходимо учитывать изменения в военно-политической обстановке в мире, в частности выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Reuters)

Президент Владимир Путин, открывая очередную серию совещаний по развитию оборонно-промышленного комплекса, заявил о необходимости развивать перспективные системы вооружения, которые должны быть основаны на прорывных технологиях, передает корреспондент РБК.

«Следует учитывать изменение военно-политической обстановки в мире, которое негативно влияет на региональную и глобальную безопасность. Имею в виду прежде всего, конечно, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также целый ряд других факторов. Все это требует от нас последовательного развития перспективных систем вооружений, основанных на прорывных технологиях», — заключил глава государства.

По его словам, в настоящее время уровень современных вооружений в Стратегических ядерных силах России достиг 82%, в Воздушно-космических силах этот показатель равен 74%, в Воздушно-десантных войсках и Военно-морском флоте превышает 60%, а в сухопутных подошел к 50%.

Днем ранее, 12 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что с 13 мая Путин начнет очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса, но проходить они будут уже в новом формате. Он не стал раскрывать каких-либо деталей нововведений.