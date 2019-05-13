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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Политика ,  
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Путин потребовал прорывных технологий в ОПК после выхода США из ДРСМД
Российский президент считает, что необходимо учитывать изменения в военно-политической обстановке в мире, в частности выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Reuters)

Президент Владимир Путин, открывая очередную серию совещаний по развитию оборонно-промышленного комплекса, заявил о необходимости развивать перспективные системы вооружения, которые должны быть основаны на прорывных технологиях, передает корреспондент РБК.

«Следует учитывать изменение военно-политической обстановки в мире, которое негативно влияет на региональную и глобальную безопасность. Имею в виду прежде всего, конечно, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также целый ряд других факторов. Все это требует от нас последовательного развития перспективных систем вооружений, основанных на прорывных технологиях», — заключил глава государства.

По его словам, в настоящее время уровень современных вооружений в Стратегических ядерных силах России достиг 82%, в Воздушно-космических силах этот показатель равен 74%, в Воздушно-десантных войсках и Военно-морском флоте превышает 60%, а в сухопутных подошел к 50%.

Политика
Путин проведет серию совещаний по ОПК в новом формате

Днем ранее, 12 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что с 13 мая Путин начнет очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса, но проходить они будут уже в новом формате. Он не стал раскрывать каких-либо деталей нововведений.

Перед новым совещанием в понедельник Путин отметил, что теперь вся серия совещаний будет посвящена какому-то определенному виду или роду войск. Перед каждой встречей он вместе с руководством Минобороны будет посещать воинские части, полигоны и предприятия военно-промышленного комплекса.

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Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

США приостановили свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности в начале февраля. Россия спустя некоторое время ответила зеркально. Москва и Вашингтон обвинили друг друга в нарушениях условий соглашения. С американской стороны претензии вызвала российская ракета 9М729, которую испытывали на запрещенную договором дальность (в Минобороны это отвергли), российская сторона осталась недовольна американскими установками Mk 41, которые используются для запуска крылатых ракет «Томагавк», ударных беспилотников и ракет-мишеней.

Авторы: Анна Трунина, Инна Сидоркова
Теги: Владимир Путин, президент России, оборонно-промышленный комплекс, ДРСМД ..., вооружения, оружие
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