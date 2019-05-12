Путин проведет серию совещаний по ОПК в новом формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин 13 мая начнет очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС.

По его словам, грядущая серия совещаний пройдет в новом формате. При этом Песков не стал раскрывать детали нововведений.

Об идее обновить формат подобных мероприятий Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым, которая прошла в начале февраля. Однако тогда президент не стал раскрывать детали нового формата совещаний по вопросам ОПК.

Путин на протяжении нескольких лет проводит в Сочи подобные совещания, которые проходят чаще всего осенью и весной. На них присутствуют главы предприятий оборонно-промышленного комплекса, руководство Министерства обороны и других ведомств.