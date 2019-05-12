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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Политика ,  
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Путин проведет серию совещаний по ОПК в новом формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин 13 мая начнет очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС.

По его словам, грядущая серия совещаний пройдет в новом формате. При этом Песков не стал раскрывать детали нововведений.

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Об идее обновить формат подобных мероприятий Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым, которая прошла в начале февраля. Однако тогда президент не стал раскрывать детали нового формата совещаний по вопросам ОПК.

Путин на протяжении нескольких лет проводит в Сочи подобные совещания, которые проходят чаще всего осенью и весной. На них присутствуют главы предприятий оборонно-промышленного комплекса, руководство Министерства обороны и других ведомств.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, оборонно-промышленный комплекс, совещания
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