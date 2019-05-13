Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала

Актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в телесериале «Игра престолов», на шоу Джимми Феллона ответила на вопрос, что почувствуют зрители после выхода последней серии сериала.

Ведущий показал актрисе табличку, названную «шкала измерения боли», на которой изображены шесть смайликов зеленого, желтого и красного цветов, где зеленый под названием «никакой боли» означал, что зрители спокойно воспримут финал, а красный («худшая боль из возможных»), что они испытают самые невообразимые ощущения.

«Я думаю, она [реакция], возможно, будет вот такой», — сказала актриса, указав на красный плачущий смайлик.

Последний сезон «Игры престолов» выходит на телеканале HBO с 14 апреля. Всего в нем будет шесть эпизодов. Выход последней серии запланирован на 19 мая в США (20 мая в России).