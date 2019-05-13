Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,40 +0,33 EUR Бирж. 73,46 +0,32 Brent 70,79 +0,10% USD Нал. 66,16 64,38 EUR Нал. 74,38 72,29 USD ЦБ 65,47 +0,24 EUR ЦБ 73,52 +0,43 EUR/USD 1,1230 -0,0003 BTC/USD Бирж. 7 763,95 +781,55 IMOEX 2 508,87 -0,24% RTSI 1 207,57 -0,51% DJIA 25 384,23 -2,15% Nasdaq 7 683,81 -2,94%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 65,47 (+0,24) Quote, 12:53
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 73,52 (+0,43) Quote, 12:53
Кремль заявил об отсутствии запроса от США о встрече Путина и Трампа Политика, 22:04 Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные Финансы, 22:02 Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала Общество, 21:52 Колобков ответил на требование главы РУСАДА отстранить руководство ВФЛА Общество, 21:35 Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей Бизнес, 21:34 Путин потребовал прорывных технологий в ОПК после выхода США из ДРСМД Политика, 21:33 Трамп объявил о планах встретиться с Путиным Политика, 21:30 Московское метро опровергло данные о засекреченных закупках в 2018 году Бизнес, 21:26 СМИ узнали о планах «Спартака» оставить в команде Комбарова и Ещенко Спорт, 21:18 Таможня в Домодедово объяснила изъятие у музыканта скрипки XVIII века Общество, 21:18 Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки Политика, 21:14 В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль Общество, 21:10 Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ Общество, 20:44 Минфин загрузит Гознак «другими способами» после остановки чеканки копеек Финансы, 20:43
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала

Актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в телесериале «Игра престолов», на шоу Джимми Феллона ответила на вопрос, что почувствуют зрители после выхода последней серии сериала.

Ведущий показал актрисе табличку, названную «шкала измерения боли», на которой изображены шесть смайликов зеленого, желтого и красного цветов, где зеленый под названием «никакой боли» означал, что зрители спокойно воспримут финал, а красный («худшая боль из возможных»), что они испытают самые невообразимые ощущения.

Общество
HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks

«Я думаю, она [реакция], возможно, будет вот такой», — сказала актриса, указав на красный плачущий смайлик.

Последний сезон «Игры престолов» выходит на телеканале HBO с 14 апреля. Всего в нем будет шесть эпизодов. Выход последней серии запланирован на 19 мая в США (20 мая в России).

Теги: «Игра престолов», актриса, телесериал
Материалы по теме
Сериал «Игра престолов» получил «Эмми» в главной категории
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайты с пиратскими копиями «Игры престолов»
Технологии и медиа
«Игру престолов» номинировали на «Эмми» в 22 категориях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter