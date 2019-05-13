Лавров выступил за денуклеаризацию на всем Корейском полуострове

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что денуклеаризация должна пройти на территории всего Корейского полуострова. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И. Видеозапись встречи опубликована на странице российского МИДа в Twitter.

«Всячески стараемся поощрять этот диалог на основе тех принципов, о которых упомянул мой коллега, а именно поэтапности, взаимности, открытости и, конечно же, имею в виду, что денуклеаризация должна охватывать весь Корейский полуостров, а не только его северную часть», — сказал Лавров.

Он также отметил, что шаги, предпринятые лидерами США и КНДР в этом направлении, основываются на «дорожной карте», разработанной Россией и Китаем во время саммита в 2017 году. Лавров добавил, что ситуация на полуострове может более успешно решаться, если, будет идти трехсторонний диалог между Россией, Китаем и США.

США и КНДР дважды проводили переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова. Последний саммит в феврале 2019 года в Таиланде закончился досрочно, сторонам не удалось прийти к соглашению. После этого Вашингтон предложил провести новые переговоры и пригрозил КНДР санкциями, если страна не свернет свою ядерную программу.