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Политика ,  
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Путину в Казани показали новейший Ми-38Т и обновленный Ту-160
На авиазаводе в столице Татарстана главу государства ознакомили с новейшими моделями техники, а также продемонстрировали модернизированные самолеты. Также Путину рассказали о ряде новшеств в производстве самолетов
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил производственные цеха Казанского авиазавода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев», где ему рассказали о нескольких новшествах в производстве бомбардировщика Ту-160, передает ТАСС.

В частности, президент осмотрел лазерный цех, где осуществляется высокоточное производство деталей. Путину показали этапы производства центральной самолетной балки стратегического бомбардировщика Ту-160.

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Кроме того, руководство завода рассказало главе государства, что ряд технологий был утрачен в конце прошлого века, однако сейчас их удалось не только восстановить, но и усовершенствовать, что привело к сокращению времени при производстве самолетов.

Затем Путин отправился на аэродром завода, где осмотрел образцы авиационной техники, включая модернизированные Ту-160, Ту-22 и Ту-95МС, сообщает пресс-служба Кремля. Помимо этого, президент поднялся на борт новейшего вертолета Ми-38Т и ознакомился с характеристиками модификаций вертолета «Ансат». В отдельном ангаре ему представили самолет Ту-214.

Накануне, 12 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 13 мая начнет очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Как отметил Песков, эта серия совещаний должна пройти в новом формате.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Ту-160, Ту-214, Ту-22, МИ-38, Казань, Туполев, авиационный завод
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