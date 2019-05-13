Путину в Казани показали новейший Ми-38Т и обновленный Ту-160

На авиазаводе в столице Татарстана главу государства ознакомили с новейшими моделями техники, а также продемонстрировали модернизированные самолеты. Также Путину рассказали о ряде новшеств в производстве самолетов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил производственные цеха Казанского авиазавода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев», где ему рассказали о нескольких новшествах в производстве бомбардировщика Ту-160, передает ТАСС.

В частности, президент осмотрел лазерный цех, где осуществляется высокоточное производство деталей. Путину показали этапы производства центральной самолетной балки стратегического бомбардировщика Ту-160.

Кроме того, руководство завода рассказало главе государства, что ряд технологий был утрачен в конце прошлого века, однако сейчас их удалось не только восстановить, но и усовершенствовать, что привело к сокращению времени при производстве самолетов.