Путин заявил о завершении доработки боевого ракетоносца Ту-160

Инженеры Казанского авиационного завода доработали сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 для Минобороны России, такой же самолет необходимо создать и для нужд гражданской авиации. ​Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас в Казани реализовали блестящий проект: фактически создали новую машину Ту-160 для вооруженных сил — сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы», — отметил глава государства.

В то же время Путин вновь предложил вернуться к идее создания сверхзвукового пассажирского самолета. Такое же предложение Путин высказывал в январе прошлого года. Спустя полгода конструкторское бюро «Туполеев» назвало предварительные характеристики и стоимость будущего гражданского сверхзвукового самолета: планируется, что на высоте 11 км самолет сможет развивать скорость от 1500 до 1900 км/ч, взлетная масса воздушного судна составит 70 т, а мест в салоне будет около 30.

В СССР был свой проект сверхзвукового пассажирского самолета. В 1960-е годы КБ Туполева разработало лайнер Ту-144, однако уже в 1978 году тот был выведен «Аэрофлотом» из эксплуатации.