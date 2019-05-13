В Подмосковье госпитализировали ребенка после возгорания гироскутера

В Подмосковье госпитализировали ребенка после возгорания гироскутера

В подмосковной Лобне после возгорания гироскутера пострадал ребенок, сообщили РБК в пресс-службе областного минздрава.

«В результате данного происшествия ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Лобненскую больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что состояние пострадавшего удовлетворительное с положительной динамикой.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что гироскутер загорелся в квартире. Площадь пожара составила 1 кв. м. Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали возгорание. Отмечалось, что ребенок отравился продуктами горения.