В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В частном доме в Ростовской области произошел пожар, в результате погибли три человека. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону, передает «РИА Новости».

В сообщении на сайте ведомства говорится, что возгорание в доме в Песчанокопском районе произошло в 02:16 мск. Через несколько минут пожар ликвидировали на площади 20 кв м.

Личности погибших устанавливаются, причины пожара пока не известны.

В конце апреля при пожаре, возникшем в одноэтажном доме в Казани, погибли шесть членов одной семьи. Точная причина возгорания также не сообщалась.