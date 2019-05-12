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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В частном доме в Ростовской области произошел пожар, в результате погибли три человека. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону, передает «РИА Новости».

В сообщении на сайте ведомства говорится, что возгорание в доме в Песчанокопском районе произошло в 02:16 мск. Через несколько минут пожар ликвидировали на площади 20 кв м.

Личности погибших устанавливаются, причины пожара пока не известны.

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В Казани во время пожара в частном доме погибли шесть человек

В конце апреля при пожаре, возникшем в одноэтажном доме в Казани, погибли шесть членов одной семьи. Точная причина возгорания также не сообщалась.

Теги: Ростовская область, Пожар, погибшие, МЧС
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