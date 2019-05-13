На Украине госпитализировали 13 детей после распыления газа в школе

В Коростышеве в одной из школ ученик распылил в туалете газ, в результате чего 13 школьников были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции по Житомирской области Украины.

Прибывшие в школу полицейские установили, что инцидент произошел в 10:40 по местному времени (совпадает с мск). Правоохранители выяснили, что один из учеников на перемене распылил в туалете неизвестное вещество, после чего у находящихся рядом детей возникли жжение глаз и раздражение кожи. «В местную больницу доставлены 13 школьников 2005–2009 годов рождения», — говорится в сообщении.

Позднее полицейские установили, что газ распылил ученик восьмого класса 2005 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «Предварительная квалификация события — ст. 296 УК Украины (хулиганство)», — отметили в ведомстве.