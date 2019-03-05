На Ставрополье госпитализировали школьников после распыления вещества

Десять детей госпитализированы из школы в селе Тищенское в Ставропольском крае после распыления неизвестного вещества, сообщила РБК пресс-секретарь регионального минздрава Ирина Кучукова.

По ее словам, инцидент произошел утром 5 марта во время первого урока в кабинете и зоне отдыха на третьем этаже школы №8 им. Грязнова.

«Появился резкий запах, похожий на мужской парфюм. Ученики, находящиеся в зоне воздействия вещества, почувствовали недомогание — головокружение, тошноту, детей стало лихорадить», — сказала Кучукова. Школьников госпитализировали. Она пояснила, что в настоящее время десять детей находятся под наблюдением врачей, их самочувствие удовлетворительное.

Пресс-секретарь добавила, что сотрудники МЧС идентифицируют вещество, а сотрудники МВД ведут работу с целью определить, кто его распылил.