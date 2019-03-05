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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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На Ставрополье госпитализировали школьников после распыления вещества

Десять детей госпитализированы из школы в селе Тищенское в Ставропольском крае после распыления неизвестного вещества, сообщила РБК пресс-секретарь регионального минздрава Ирина Кучукова.

По ее словам, инцидент произошел утром 5 марта во время первого урока в кабинете и зоне отдыха на третьем этаже школы №8 им. Грязнова.

«Появился резкий запах, похожий на мужской парфюм. Ученики, находящиеся в зоне воздействия вещества, почувствовали недомогание — головокружение, тошноту, детей стало лихорадить», — сказала Кучукова. Школьников госпитализировали. Она пояснила, что в настоящее время десять детей находятся под наблюдением врачей, их самочувствие удовлетворительное.

Пресс-секретарь добавила, что сотрудники МЧС идентифицируют вещество, а сотрудники МВД ведут работу с целью определить, кто его распылил.

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На сайте губернатора края указывается, что после осмотра школы представителями экстренных служб источник угрозы обнаружен не был. Согласно сообщению, предположительно, в учебном заведении был распылен аэрозоль.

В начале декабря в Казани троих школьников госпитализировали с признаками отравления крысиным ядом. Приманку для грызунов положили в доступном для детей месте при проведении дератизационных обработок.

Теги: Школа, Ставропольский край, отравление
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