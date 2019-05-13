Кремль ответил на возможность приостановки полетов SSJ100

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,36 +0,29 EUR Бирж. 73,56 +0,42 Brent 72,35 +2,30% USD Нал. 65,88 64,99 EUR Нал. 74,03 73,03 USD ЦБ 65,47 +0,24 EUR ЦБ 73,52 +0,43 EUR/USD 1,1254 +0,0020 BTC/USD Бирж. 7 324,40 +342,00 IMOEX 2 515,32 +0,02% RTSI 1 212,48 -0,11% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,7%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,7%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 65,47 (+0,24) Quote, 12:53
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 73,52 (+0,43) Quote, 12:53
Чиновники правительства скинулись на памятник Потемкину в Севастополе Политика, 16:16 Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris Бизнес, 16:16 Кремль ответил на возможность приостановки полетов SSJ100 Общество, 16:07 Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую» Бизнес, 16:05 Карельская красная: как выращивают радужную форель в России РБК и ВТБ, 16:03 Китай объявил об ответном повышении пошлин на товары из США на $60 млрд Экономика, 16:01 Советская олимпийская чемпионка по конькобежному спорту погибла в ДТП Общество, 15:53 В Еврокомиссии назвали основные вызовы для Зеленского Политика, 15:53 Трамп предостерег Китай от ответного увеличения пошлин на товары из США Политика, 15:49 Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию Политика, 15:46 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 15:45 Выход из красной зоны: биткоин снова начал дорожать Крипто, 15:41 В Турции организатору терактов дали 53 пожизненных срока по числу жертв Общество, 15:35 Пятерым российским легкоатлетам запретили выступать в нейтральном статусе Спорт, 15:32
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 
Кремль ответил на возможность приостановки полетов SSJ100

Вопросы, которые касаются эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), находятся не в компетенции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Кремль не имеет полномочий [рассматривать] вопрос о возможности продолжения эксплуатации той или иной техники, в том числе авиационной», — сказал он.

Общество
Следователи провели выемку документов в «Аэрофлоте» по делу о SSJ100

В первую очередь, как отметил пресс-секретарь, компетентным по этому вопросу является Минтранс.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение в аэропорту Шереметьево 5 мая. Жертвами стал 41 человек, 37 человек смогли спастись. Ведется расследование причин катастрофы.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

После ЧП с самолетами SSJ100 произошло еще несколько инцидентов, а «Аэрофлот» отменил несколько десятков рейсов Sukhoi Superjet 100. За минувшие сутки компания «Азимут», чей флот состоит из самолетов Superjet, отложила вылет двух рейсов. Еще один SSJ100, принадлежащий «Аэрофлоту», ночью вернулся в аэропорт вылета.

Теги: Дмитрий Песков, SSJ100, приостановка полетов
Материалы по теме
Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100
Общество
Судмедэксперт заявил об опознании всех погибших в катастрофе SSJ100
Общество
Следствие не подтвердило проблемы с эвакуацией из SSJ из-за ручной клади
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter