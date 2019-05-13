Кремль ответил на возможность приостановки полетов SSJ100

Вопросы, которые касаются эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), находятся не в компетенции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Кремль не имеет полномочий [рассматривать] вопрос о возможности продолжения эксплуатации той или иной техники, в том числе авиационной», — сказал он.

В первую очередь, как отметил пресс-секретарь, компетентным по этому вопросу является Минтранс.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение в аэропорту Шереметьево 5 мая. Жертвами стал 41 человек, 37 человек смогли спастись. Ведется расследование причин катастрофы.