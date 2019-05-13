Следователи провели выемку документов в «Аэрофлоте» по делу о SSJ100

Следователи провели выемку документов в «Аэрофлоте» по делу о SSJ100

Следователи провели выемку документов в «Аэрофлоте» в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что документы также изымали в различных службах Шереметьево. В СК, кроме того, сообщили, что идентифицировали тела 40 погибших в катастрофе и завершили соответствующие молекулярно-генетические экспертизы. Еще одно тело — гражданина США — будет идентифицировано в «ближайшее время».

При этом судмедэксперты ранее заявляли, что опознаны тела всех погибших.

5 мая SSJ100 «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево в Мурманск, но через полчаса экстренно вернулся в аэропорт, сообщив о неполадках на борту. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).