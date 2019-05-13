Трамп предостерег Китай от ответного увеличения пошлин на товары из США

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Пекину не стоит усиливать пошлины на американские товары в ответ на увеличение тарифов для китайской продукции, поступающей в Штаты. По его словам, такая мера со стороны Китая только сильнее навредит экономике страны.

Трамп отметил, что многие компании станут отказываться от сотрудничества с Китаем в пользу сделок с Вьетнамом и другими азиатскими странами.

«Вот почему Китай так отчаянно хочет заключить сделку! Не останется никого, с кем страна могла бы вести торговые отношения. Это очень плохо для них и очень хорошо для США! Китай в течение многих лет получал выгоду в ущерб США (наши президенты не справились со своей работой). Поэтому КНР не стоит мстить — станет только хуже», — заявил президент.

Вашингтон 10 мая увеличили размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%. Трамп объяснил, что это стало следствием нарушения со стороны Пекина переговоров по торговой сделке между странами. Власти КНР заявили, что из-за действий США «с сожалением» примут ответные меры.