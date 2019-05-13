Депутат предложил запретить авиакомпаниям рассаживать членов семьи

23-летний депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху запретить авиакомпаниям при распределении мест в самолете сажать членов семьи отдельно. Соответствующее письмо парламентария есть в распоряжении «РИА Новости».

В документе поясняется, что сейчас перевозчики предоставляют пассажирам места по своему усмотрению и в результате члены одной семьи часто летят в разных концах лайнера. В случае чрезвычайных ситуаций это может способствовать панике и несоблюдению правил безопасности. «Ребенок будет пытаться найти родителей, а они будут пытаться найти его», — отмечается в документе.

Парламентарий попросил министра оценить инициативу и проанализировать возможность ее реализации.

Власов выступил с такой инициативой на фоне катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в начале мая. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако экстренно вернулся в Шереметьево из-за возникших технических неполадок после прохождения грозового фронта. При посадке лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погиб 41 человек из 78 находящихся на борту.