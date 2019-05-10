Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании

Компания AirHelp проанализировала качество и скорость работы авиакомпаний и аэропортов по всему миру и составила рейтинг лучших и худших представителей отрасли.
При оценке аэропортов учитывалось своевременность, качество обслуживания, а также возможность поесть или купить что-нибудь. При этом первый фактор влияет на 60% оценки, остальные — на 20% каждый. Исследование AirHelp основано на собственных данных компании, отзывах 40 тыс. пассажиров в 40 странах и данных, которые предоставили несколько коммерческих поставщиков.
Лучшим вновь назван международный аэропорт Хамад в Катаре, он занимает первое место с 2015-го, когда AirHelp впервые опубликовала список. Десятка лидеров выглядит следующим образом:
- аэропорт Хамад, Катар
- аэропорт Токио, Япония
- аэропорт Афин, Греция
- аэропорт Афонсу Пена, Бразилия
- Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы, Польша
- международный аэропорт Шереметьево, Россия
- аэропорт Чанги, Сингапур
- международный аэропорт Раджив Ганди, Индия
- аэропорт Тенерифе Норте, Испания
- аэропорт Виракопус, Бразилия
В число худших аэропортов вошли лондонский Гатвик, Париж-Орли, аэропорт Манчестера и международный аэропорт Кевейта. Самую же низкую оценку получил аэропорт Портела в Португалии.