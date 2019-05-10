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Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании
Списки лучших возглавили аэропорт и авиакомпания из Катара. «Шереметьево» — на шестой строчке, «Аэрофлот» — на 32-й
Фото: Malak Harb / AP

Компания AirHelp проанализировала качество и скорость работы авиакомпаний и аэропортов по всему миру и составила рейтинг лучших и худших представителей отрасли.

При оценке аэропортов учитывалось своевременность, качество обслуживания, а также возможность поесть или купить что-нибудь. При этом первый фактор влияет на 60% оценки, остальные — на 20% каждый. Исследование AirHelp основано на собственных данных компании, отзывах 40 тыс. пассажиров в 40 странах и данных, которые предоставили несколько коммерческих поставщиков.

Лучшим вновь назван международный аэропорт Хамад в Катаре, он занимает первое место с 2015-го, когда AirHelp впервые опубликовала список. Десятка лидеров выглядит следующим образом:

  1. аэропорт Хамад, Катар
  2. аэропорт Токио, Япония
  3. аэропорт Афин, Греция
  4. аэропорт Афонсу Пена, Бразилия
  5. Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы, Польша
  6. международный аэропорт Шереметьево, Россия
  7. аэропорт Чанги, Сингапур
  8. международный аэропорт Раджив Ганди, Индия
  9. аэропорт Тенерифе Норте, Испания
  10. аэропорт Виракопус, Бразилия

В число худших аэропортов вошли лондонский Гатвик, Париж-Орли, аэропорт Манчестера и международный аэропорт Кевейта. Самую же низкую оценку получил аэропорт Портела в Португалии.

Всего в списке 134 аэропорта, помимо Шереметьево в него попали Домодедово (92 место) и екатеринбургский аэропорт Кольцово (94 место)

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AirHelp смогла оценить только 72 авиакомпании — у них было достаточно статистических данных. На место в рейтинге влияло, работают ли авиалинии в соответствии с заявленным графиком, качество обслуживания и то, как быстро они реагируют на требования возместить стоимость билета. Причем все категории внесли в итоговую оценку равный вклад.

Qatar Airlines возглавила список второй год подряд, второе место заняла American Airlines (в 2018-м она была на 23 строчке). Глава AirHelp Хенрик Зиллмер в разговоре с Bloomberg отметил, что в целом, в 2018-м погодные условия были лучше, чем годом ранее, а потому рейсы реже задерживали. Ниже приведены 10 лучших авиакомпаний по версии AirHelp и доля рейсов, которые они выполнили вовремя (по Bloomberg).

  1. Qatar Airways (84% рейсов вовремя)
  2. American Airlines (75%)
  3. Aeromexico (78%)
  4. SAS Scandinavian Airlines (73%)
  5. Qantas (79%)
  6. LATAM Airlines (77%)
  7. WestJet (74%
  8. Luxair (78%)
  9. Austrian Airlines (71%)
  10. Emirates (75%)

Среди худших авиалиний оказались несколько лоукостеров — Transavia (62% рейсов вовремя), Laudamotion (51%), RyanAir (65%) и EasyJet (67%). Из российских авиакомпаний в список попал только «Аэрофлот», он занял 32-ю строчку.

Автор: Константин Нагаев
Теги: аэропорты, Рейтинг
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