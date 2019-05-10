Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании

Списки лучших возглавили аэропорт и авиакомпания из Катара. «Шереметьево» — на шестой строчке, «Аэрофлот» — на 32-й

Фото: Malak Harb / AP

Компания AirHelp проанализировала качество и скорость работы авиакомпаний и аэропортов по всему миру и составила рейтинг лучших и худших представителей отрасли.

При оценке аэропортов учитывалось своевременность, качество обслуживания, а также возможность поесть или купить что-нибудь. При этом первый фактор влияет на 60% оценки, остальные — на 20% каждый. Исследование AirHelp основано на собственных данных компании, отзывах 40 тыс. пассажиров в 40 странах и данных, которые предоставили несколько коммерческих поставщиков.

Лучшим вновь назван международный аэропорт Хамад в Катаре, он занимает первое место с 2015-го, когда AirHelp впервые опубликовала список. Десятка лидеров выглядит следующим образом:

аэропорт Хамад, Катар аэропорт Токио, Япония аэропорт Афин, Греция аэропорт Афонсу Пена, Бразилия Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы, Польша международный аэропорт Шереметьево, Россия аэропорт Чанги, Сингапур международный аэропорт Раджив Ганди, Индия аэропорт Тенерифе Норте, Испания аэропорт Виракопус, Бразилия

В число худших аэропортов вошли лондонский Гатвик, Париж-Орли, аэропорт Манчестера и международный аэропорт Кевейта. Самую же низкую оценку получил аэропорт Портела в Португалии.