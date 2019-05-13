В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек

В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек

В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в ночь на 13 мая в провинции Накхонсаван. Автобус перевернулся и оказался на обочине. Из 43 пассажиров 21 получил небольшие травмы. Полиция общается с водителем и пассажирами, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

В середине апреля произошло крупное ДТП на острове Мадейра в Португалии. Автобус, в котором находились 55 человек, потерял управление на крутом повороте, съехал с дороги, перевернулся и упал на крышу жилого дома. В результате погибли 29 человек, большинство из них — туристы из Германии.