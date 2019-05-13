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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

Российская группа инспекторов на самолете Ту-154МЛК-1 в промежутке с 12 по 20 мая совершит наблюдательный полет над территорией США. Об этом сообщает официальная газета Минобороны России «Красная звезда».

Полет проводится в рамках Договора по открытому небу. Максимальная дальность - 4,8 тыс. км. Наблюдательная миссия завершится 20 мая. Полет будет проведен по согласованному маршруту с аэродрома Роузкранс в штате Миссури.

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На борту самолета будут присутствовать американские специалисты, которые будут «контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором».

В рамках соглашения Россия также планирует провести наблюдательный полет на самолете АН-30Б над территорией Боснии и Герцеговины. Он пройдет в промежутке с 13 по 17 мая с аэродрома Сараево. Максимальная дальность полета составит 720 км.

В апреле российские инспекторы провели наблюдательный полет над территорией США на самолете Ту-214ОН, а также над территорией Польши.

23 страны подписали Договор по открытому небу в 1992 году. Россия присоединилась к нему в 2001 году. В настоящее время его участниками являются 34 государства.

Теги: Договор по открытому небу, наблюдательный полет
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Российский самолет проведет наблюдательный полет над США
Общество
Российский Ту-154М пролетел над военными базами США
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