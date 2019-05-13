Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

Российская группа инспекторов на самолете Ту-154МЛК-1 в промежутке с 12 по 20 мая совершит наблюдательный полет над территорией США. Об этом сообщает официальная газета Минобороны России «Красная звезда».

Полет проводится в рамках Договора по открытому небу. Максимальная дальность - 4,8 тыс. км. Наблюдательная миссия завершится 20 мая. Полет будет проведен по согласованному маршруту с аэродрома Роузкранс в штате Миссури.

На борту самолета будут присутствовать американские специалисты, которые будут «контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором».

В рамках соглашения Россия также планирует провести наблюдательный полет на самолете АН-30Б над территорией Боснии и Герцеговины. Он пройдет в промежутке с 13 по 17 мая с аэродрома Сараево. Максимальная дальность полета составит 720 км.