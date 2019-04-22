Российский самолет проведет наблюдательный полет над США

Российская группа инспекторов на самолете Ту-214ОН в рамках Договора по открытому небу проведет наблюдательный полет над территорией США. Об этом сообщает официальная газета Минобороны «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Полет пройдет по согласованному маршруту с 22 по 27 апреля с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км. Рыжков также отметил, что Россия планирует выполнить еще один полет с 23 по 27 апреля — над территорией Польши с дальностью 1,4 тыс. км.

Договор по открытому небу подписали 23 государства — члена ООН в 1992 году. Россия присоединилась к соглашению в 2001 году. В настоящий момент участниками договора являются 34 государства. Российские самолеты в рамках Договора регулярно пролетают над территорией США — в последний раз это происходило в конце марта.

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