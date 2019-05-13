Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

Следующие после майских продолжительные праздники ждут россиян в ноябре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.

Они пройдут со 2 по 4 ноября. В ведомстве добавили, что выходным в честь Дня России будет только 12 июня (это будет среда).

Предыдущие продолжительные выходные были у россиян на майские праздники — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Таким образом две недели включали только два и три рабочих дня соответственно. При этом один выходной день перенесли на майские праздники с февраля. Так как День защитника Отечества выпал на субботу, то в понедельник, 25 февраля должен был быть дополнительным выходным. Однако его перенесли на 10 мая.