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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

Следующие после майских продолжительные праздники ждут россиян в ноябре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.

Они пройдут со 2 по 4 ноября. В ведомстве добавили, что выходным в честь Дня России будет только 12 июня (это будет среда).

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Предыдущие продолжительные выходные были у россиян на майские праздники — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Таким образом две недели включали только два и три рабочих дня соответственно. При этом один выходной день перенесли на майские праздники с февраля. Так как День защитника Отечества выпал на субботу, то в понедельник, 25 февраля должен был быть дополнительным выходным. Однако его перенесли на 10 мая.

На прошлой неделе Минтруд опубликовал предложения по переносу праздников на 2020 год. Если они будут утверждены, россиян в начале мая также будут ждать пятидневные каникулы - с 1 по 5 мая.

Теги: Роструд, праздники, выходные
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