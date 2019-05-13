Общество , 06:40
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В Коста-Рике и Панаме произошли землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Коста-Рике около границы с Панамой. Это следует из данных Геологической службы США.
Толчки зафиксировали 12 мая в 19:24 по времени UTC (22:24 мск). Очаг находился на глубине 19 км.
Национальная система гражданской защиты Панамы сообщила в своем аккаунте в Twitter, что землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в 12 км от города Пуэрто-Армуэльес.
Помимо этого толчки магнитудой 5,4 зафиксировали в провинции Колон. В результате пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних и один пожилой житель в возрасте 98 лет.