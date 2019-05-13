В Коста-Рике и Панаме произошли землетрясения

В Коста-Рике и Панаме произошли землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Коста-Рике около границы с Панамой. Это следует из данных Геологической службы США.

Толчки зафиксировали 12 мая в 19:24 по времени UTC (22:24 мск). Очаг находился на глубине 19 км.

Национальная система гражданской защиты Панамы сообщила в своем аккаунте в Twitter, что землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в 12 км от города Пуэрто-Армуэльес.

Помимо этого толчки магнитудой 5,4 зафиксировали в провинции Колон. В результате пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних и один пожилой житель в возрасте 98 лет.