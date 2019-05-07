На восточном побережье Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 33 км к северо-западу от города Булоло. Глубина залегания подземных толчков составила 126,9 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Папуа — Новая Гвинея находится в юго-западной части Тихого океана. Население страны составляет 7,2 млн человек. Половина острова Новая Гвинея, на котором находится государство, принадлежит Индонезии.