Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят. Об этом он написал в своем аккануте в Twitter.

«Мы находимся именно там, где хотим быть с Китаем. Помните, что они расторгли с нами соглашение и попытались пересмотреть условия», — сказал он.

Трамп добавил, что Вашингтон будет брать с Пекина десятки миллиардов долларов в качестве пошлин. Он отметил, что вырученные средства власти потратят на развитие сельского хозяйства, а также на помощь голодающим во всем мире.

Ранее Трамп посоветовал Китаю не затягивать с заключением торговой сделки с США. По его мнению, в противном случае ее условия могут ухудшиться. Он отметил, что Пекину не стоит рассчитывать на победу демократов на американских президентских выборах в 2020 году, так как он уверен в своем успехе.