Неизвестный устроил стрельбу около отеля Трампа во Флориде

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,30 64,48 EUR Нал. 74,30 72,34 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 6 937,10 -56,90 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Вылетевший в Самару SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Москву Общество, 03:33 Неизвестный устроил стрельбу около отеля Трампа во Флориде Общество, 03:25 В Литве определились соперники на второй тур президентских выборов Политика, 02:52 В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии Общество, 02:51 Премьер Литвы пообещал уйти в отставку из-за поражения на выборах Политика, 02:10 Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге Общество, 01:31 Экс-командующий ООС Украины назвал нужное для возврата Донбасса время Политика, 01:08 Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС Политика, 01:05 Архив СВР Украины рассекретил документы об убийстве Петлюры Политика, 00:25 Минздрав назвал число выявленных вич-инфицированных в 2018 году Общество, 00:02 Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Общество, 00:02 СМИ опубликовали кадры жесткой посадки самолета в Мьянме Общество, 12 мая, 23:51 В Израиле официально началось «Евровидение-2019» Общество, 12 мая, 23:31 На президентских выборах Литвы определилась тройка лидеров Политика, 12 мая, 23:26
Общество ,  
0 
Неизвестный устроил стрельбу около отеля Трампа во Флориде

Неизвестный открыл стрельбу у отеля Дональда Трампа в городе Санни-Айлс-Бич в штате Флорида. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные полиции.

Стрельба произошла днем 12 мая по местному времени. В результате один человек погиб. Отель располагается недалеко от пляжа Майами.

Отмечается, что всего стрельбу зафиксировали в трех местах — у торгового центра, отеля и у дамбы. Полицейские расследуют случившееся и выясняют, были ли связаны эти преступления. Газета The Miami Herald добавляет, что в результате один человек также получил ранения.

Общество
Двое учеников школы в Колорадо открыли стрельбу по одноклассникам

В ночь на воскресенье, 12 мая стрельба произошла во французском Амьене в здании местной общественной организации. В результате шесть человек пострадали, их госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку.

Теги: Флорида, стрельба, отель, Дональд Трамп
Материалы по теме
Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети
Общество
Один из восьми раненых при стрельбе в школе в Колорадо умер в больнице
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter