Неизвестный устроил стрельбу около отеля Трампа во Флориде

Неизвестный открыл стрельбу у отеля Дональда Трампа в городе Санни-Айлс-Бич в штате Флорида. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные полиции.

Стрельба произошла днем 12 мая по местному времени. В результате один человек погиб. Отель располагается недалеко от пляжа Майами.

Отмечается, что всего стрельбу зафиксировали в трех местах — у торгового центра, отеля и у дамбы. Полицейские расследуют случившееся и выясняют, были ли связаны эти преступления. Газета The Miami Herald добавляет, что в результате один человек также получил ранения.

В ночь на воскресенье, 12 мая стрельба произошла во французском Амьене в здании местной общественной организации. В результате шесть человек пострадали, их госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку.