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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Двое учеников школы в Колорадо открыли стрельбу по одноклассникам
В числе раненых по уточненным данным восемь человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Полиция задержала предполагаемых стрелков
Фото: John Gastaldo / Reuters

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в школе в населенном пункте Хайлендс-Ранч в 40 км от Денвера в штате Колорадо. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Двое подозреваемых в стрельбе задержаны. По данным полиции, оба они учащиеся данной школы, стрельбу открыли по своим одноклассникам, уточняет Reuters

Каковы мотивы стрелявших, пока не известно. Агентство со ссылкой на отца одного из учеников, который стал свидетелем событий, сообщает, что один из стрелков вошел в класс и начал стрелять из пистолета, второй уже был в классе. «Парень вытащил пистолет из футляра для гитары и начал стрелять», — передал собеседник слова своего сына.

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Стрельба произошла около 14:00 по местному времени (23:00 мск). К месту ЧП были направлены сотрудники полиции, ФБР и Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий, оружия и взрывчатых веществ.

Учеников школы эвакуировали. Телеканал уточняет, что в учебном заведении обучаются 1850 школьников разных возрастов.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Колорадо, массовая стрельба
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