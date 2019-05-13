В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии

В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии

В Испании в каталонском городе Сан-Садурни-д'Аноя столкнулись 12 автомобилей. В результате травмы получили по меньшей мере 25 человек, передает El Mundo.

Авария произошла накануне в 18:48 по местному времени (19:48 мск) на трассе в направлении Барселоны. Издание отмечает, что некоторых людей отправили в больницы, однако никто не получил серьезных ранений.

По данным El Periodico, на место ДТП направили десять машин скорой помощи и один вертолет. В медучреждения госпитализировали 17 человек, а восьми оказали помощь на месте.

В конце апреля в Германии столкнулись более 50 автомобилей. ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.