Архив СВР Украины рассекретил документы об убийстве Петлюры

Архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил почти 350 документов о деятельности Украинской народной республики (УНР) и об убийстве лидера националистов Симона Петлюры. Об этом сообщается на сайте СВР.

По данным службы, рассекреченные материалы «открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы». Они датируются 1919-1936 годами. Среди них содержатся дипломатические и финансовые документы, уставы, приказы, письма, фотографии и другое. Они также освещают деятельность эмиграционного правительства республики.

«Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры», — отмечается в сообщении.

Документы рассекретили по случаю столетия образования УНР. Симон Петлюра являлся одним из лидеров националистического движения на Украине. С 1919 по 1920 год он был главой Директории УНР и главным атаманом войск и флота. Петрюру убили в 1926 году в Париже Самуилом Шварцбардом, которого в итоге оправдал французский суд.