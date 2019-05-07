В Мурманской области двухмоторный самолет попал в аварию на льду озера

В Мурманской области двухмоторный самолет попал в аварию на льду озера

В Мончегорске в Мурманской области произошла авария с частным двухмоторным самолетом Ч-22. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

Отмечается, что информация о происшествии поступила спасателям накануне ночью. По их данным, авария произошла при маневрировании на льду озера Лумболка, где проводились испытания самолета. Пилот проверял работу двигателей.

В пресс-службе добавили, что на льду шасси Ч-22 попали в проталину, в результате чего было повреждено крыло. Пилот, получивший травму позвоночника, не пытался взлететь.

В ГУ МЧС по области рассказали, что заявки и разрешения на вылет не были зарегистрированы. У самолета также нет регистрационного номера. В пресс-службе отметили, что он базируется на территории базы отдыха на берегу озера Лумболка. Самолет доставили на место стоянки.