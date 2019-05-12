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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Экс-адмирал ВМФ счел фантазиями слухи об использовании белух военными

Бывший адмирал Северного флота ВМФ России Вячеслав Попов назвал фантазиями опубликованную в норвежской прессе информацию о том, что Россия использует белух в военных целях. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

«Это фантазии тех, кто это написал», — сказал Попов.

По его словам, обнаруженный у берегов Норвегии кит, скорее всего, принадлежит ученым, которые отслеживают перемещения китов.

Сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов пояснил агентству, что российские военные использовали белух во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

«В Санкт-Петербурге есть институт, который сотрудничает с военными по изучению животных для прикладных целей, он работает и в Казачьей бухте на Черном море и в Мурманске», — сказал Глазов. При этом, по мнению ученого, точно неизвестно, могут ли белухи использоваться для разведки. Глазов предположил, что кит просто сбежал из своего места содержания.

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В конце апреля норвежский телеканал NRK сообщил об обнаружении у побережья Финнмарка (самая северная из областей страны) белухи, на теле которой были закреплены непонятные ремни. Норвежские эксперты рассказали, что ремни могли использовать российские моряки для удерживания оборудования. Какое именно оборудование удерживали ремни, неизвестно, но, как полагают специалисты, к ним могли крепиться инструменты или фото- и видеокамеры.

Также эксперты предположили, что животное могло проходить тренировку по программе подготовки водных млекопитающих для использования в качестве сил специального назначения.

Теги: Северный флот, белухи, Норвегия
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