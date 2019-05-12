Экс-адмирал ВМФ счел фантазиями слухи об использовании белух военными

Бывший адмирал Северного флота ВМФ России Вячеслав Попов назвал фантазиями опубликованную в норвежской прессе информацию о том, что Россия использует белух в военных целях. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

«Это фантазии тех, кто это написал», — сказал Попов.

По его словам, обнаруженный у берегов Норвегии кит, скорее всего, принадлежит ученым, которые отслеживают перемещения китов.

Сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов пояснил агентству, что российские военные использовали белух во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

«В Санкт-Петербурге есть институт, который сотрудничает с военными по изучению животных для прикладных целей, он работает и в Казачьей бухте на Черном море и в Мурманске», — сказал Глазов. При этом, по мнению ученого, точно неизвестно, могут ли белухи использоваться для разведки. Глазов предположил, что кит просто сбежал из своего места содержания.