Девушка заявила о возвращении ей iPhone заподозренной в шпионаже белухой

Пользовательница Instangram по имени Иза Опдал (Isa Opdah) выложила на своей странице в социальной сети видеозапись, на которой якобы была запечатлена обнаруженная в конце апреля у берегов Норвегии белуха. На теле у животного тогда были закреплены ремни. На одном из них, по информации CBS News, значилась надпись: «Оборудование Санкт-Петербурга» (Equipment of St. Petersburg).

https://www.instagram.com/p/BxFlIZpAT7a/

На видео, которое показала Опдал, белуха поднимается на поверхность, а во рту у нее — телефон. Кит, пишут со ссылкой на запись Опдал в Instangram немецкая газета Die Welt и итальянское издание La Repubblica, помог девушке достать из воды упавший смартфон. Случай, поясняет Die Welt, произошел несколько дней назад. Опдал, по ее данным, «отправилась из норвежского города Хаммерфест в путешествие на лодке», и вдруг ее телефон упал в воду. То, как белуха его вернула, девушка запечатлела на видео. Причем на кадрах, замечает издание, к поднимающемуся на поверхность киту тянутся несколько рук, что, кажется, никак не смущает животное. «Когда животные добрее, чем люди», — сопроводила свой пост записью Опдал.

Видео с белухой, замечает La Repubblica, моментально стало вирусным. Прежде, напоминает Die Welt, рыбак, который первым обнаружил этого кита в конце апреля, говорил, что животное приучено к человеку. Норвежские ученые, которые затем комментировали подобную находку, отмечали, что биологи такие ремни, которые были на животном, не используют.