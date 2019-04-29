Норвежские ученые заподозрили белуху в принадлежности к ВМФ России

Обнаруженная у берегов Норвегии белуха, на теле которой были закреплены непонятные ремни, скорее всего, использовалась российскими военными моряками, сообщают норвежские СМИ со ссылкой на местных экспертов.

Впервые о появлении странно ведущего себя кита сообщил 26 апреля норвежский телеканал NRK. По словам рыбаков, встретивших белуху у берегов Финнмарка (самая северная из областей страны), кит вел себя как ручной и явно искал контакта с людьми.

27 апреля сотрудникам Директората рыболовства Норвегии удалось подманить белуху с помощью кусков трескового филе и освободить животное от надетых на него ремней. На одном из них, как сообщает CBS, обнаружился логотип с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга» (Equipment of St. Petersburg). Какое именно оборудование удерживали эти ремни, неизвестно, но норвежские эксперты полагают, что к ним могли крепиться инструменты или фото- и видеокамеры.

По словам профессора Норвежского арктического университета Аудуна Рикардсена, работающие с морскими животными ученые-биологи подобные ремни не используют. Он также отметил, что поинтересовался у российских коллег и те заявили, что не имеют отношения к киту.