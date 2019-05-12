В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,03 64,59 EUR Нал. 74,06 72,49 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 7 439,20 +279,60 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Школьник из Москвы завоевал золото на азиатской физической олимпиаде Общество, 12:34 «ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение по переходу де Хеа Спорт, 12:10 Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко Общество, 12:06 В порту Фуджейра в ОАЭ произошло несколько взрывов Общество, 12:06 Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 12:05 Жена петербургского депутата Резника заявила о сердечном приступе у мужа Общество, 11:43 В России вступили в силу новые правила получения детских пособий Общество, 11:39 Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой Общество, 11:11 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 10:35 Мэй сыграла в футбол после успехов английских клубов Общество, 10:20 Международная федерация хоккея объяснила изменение формата полуфиналов ЧМ Общество, 10:17 СМИ опубликовали видео с места взрыва газа в доме под Ростовом Общество, 10:07 СМИ сообщили о планах Южной Кореи разработать боевые роботы к 2024 году Технологии и медиа, 09:29 Прощание с Сергеем Доренко отменили Общество, 08:52
Общество ,  
0 
В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

Новые правила получения пособий на первого и второго ребенка вступили в силу в России 12 мая. Теперь заявление на оформление выплат можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей, сообщает «Российская газета».

Ранее пособия выплачивались только по месту прописки. С 12 мая для их получения не нужна в том числе и временная регистрация.

О введении ежемесячных выплат на первого ребенка президент России Владимир Путин объявил осенью 2017 года. Пособие выплачивается не всем, а только тем семьям, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения (эта величина устанавливается для каждого региона местными властями) за второй квартал предыдущего года. 

Общество
Голикова заявила об идее властей выдавать маткапитал за рождение первенца

Также при рождении ребенка предоставляется однократная государственная помощь, которая выплачивается работодателем, а при его отсутствии — через управления соцзащиты.

В случае рождения второго и последующих детей семья получает от государства материнский капитал — единовременную выплату из бюджета ПФР в размере 453 тыс. руб. Программа выделения материнского капитала семьям с двумя и более детьми рассчитана до 2021 года. В апреле текущего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила президенту Владимиру Путину продлить программу материнского капитала как минимум до 2025 года.

Теги: пособия, дети, соцзащита
Материалы по теме
Глава ПФР анонсировал новые ограничения для обналичивания маткапитала
Экономика
Титов попросил разрешить тратить маткапитал на оплату частных детсадов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter