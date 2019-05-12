МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа

МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа

Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Взрыв газа в двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Каменского района произошел в ночь на 12 мая. Погибли два человека, в том числе девочка 2010 года рождения. Один из погибших пока находится под завалами.

Еще два человека получили ранения, их доставили в больницу.

При взрыве у здания частично обрушилась кровля, сообщали ранее в МЧС. ТАСС со ссылкой на администрацию Богдановского сельского поселения, куда входит поселок, передает, что повреждено семь квартир, две из них пострадали особенно серьезно.