При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погиб человек

В двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС по региону, передает ТАСС. В результате происшествия один человек погиб и двое пострадали.
Информация о взрыве поступила в ночь на 12 мая. По предварительным данным, у двух квартир повреждена кровля.
Раненых госпитализировали, на базе соседней школы развернули пункт временного размещения.
Позднее в пресс-службе ведомства агентству сообщили, что под завалами могут находиться люди, поскольку обрушение произошло над двумя квартирами, в которых зарегистрированы девять человек.
Всего из здания эвакуировали 12 человек, отмечает «РИА Новости».