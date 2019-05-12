Общество , 03:45
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Число жертв взрыва газа в Ростовской области возросло до двух
Жертвами взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области стали два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Как рассказали в ведомстве, в карете скорой помощи скончалась девочка 2010 года рождения.
Еще одна женщина, получившая ранения, находится в тяжелом состоянии, сообщил «РИА Новости» сотрудник больницы.
Взрыв газа в жилом доме в поселке Чистоозерный произошел в ночь на 12 мая. По предварительным данным ведомства, в результате происшествия частично обрушилась кровля.