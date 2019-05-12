Число жертв взрыва газа в Ростовской области возросло до двух

Число жертв взрыва газа в Ростовской области возросло до двух

Жертвами взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области стали два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Как рассказали в ведомстве, в карете скорой помощи скончалась девочка 2010 года рождения.

Еще одна женщина, получившая ранения, находится в тяжелом состоянии, сообщил «РИА Новости» сотрудник больницы.

Взрыв газа в жилом доме в поселке Чистоозерный произошел в ночь на 12 мая. По предварительным данным ведомства, в результате происшествия частично обрушилась кровля.