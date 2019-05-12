В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.

В ведомстве сообщили, что на официальном сайте Росстандарта нет информации о каком-либо стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая и позволял устанавливать уменьшенные дорожные знаки. Там также отметили, что «данный предварительный стандарт не включен в перечень документов по стандартизации».

Министерство также считает, что отдельные нормы предварительного стандарта противоречат ратифицированной Конвенции о дорожных знаках и сигналах, а также другим стандартам в области безопасности дорожного движения.

Как ранее сообщил Росстандарт, новый ГОСТ, разрешающий ставить дорожные знаки уменьшенного размера, вступил в силу с 1 мая. Согласно документу, их размер будет составлять 50х50 и 40х40 см (ранее норма была 70х70 см). Знаки можно будет устанавливать в нескоростных зонах: в кварталах исторической застройки и в центральных городских районах.