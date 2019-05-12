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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Активистка сообщила об отключении воды в посольстве Венесуэлы в США

Власти США отключили водоснабжение в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне. Об этом в своем Twitter написала соучредитель правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин.

По ее словам, американские власти хотят «выкурить» из посольства активистов, поддерживающих действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Нет света, нет воды, мало еды», — написала она и добавила, что активисты «держатся твердо».

По словам участников инициативной группы, электричество в здании дипмиссии было отключено в четверг, 9 мая. На тот момент, рассказывала Бенджамин, в посольстве оставалось 15 активистов.

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Сторонники Мадуро находятся в здании несколько недель. По их словам, миссия активистов состоит в том, чтобы противостоять военному вмешательству США в дела Венесуэлы. Все это время снаружи посольства дежурят сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, ранее объявившего себя временным президентом этой страны. Они добиваются того, чтобы поддерживающие Мадуро покинули здание.

Дипломаты оставили здание посольства в Вашингтоне после того, как Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив их в поддержке оппозиции. В начале мая глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса потребовал от Госдепа защитить дипмиссию. 

Теги: Венесуэла, посольство, водоснабжение
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