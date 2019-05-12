Активистка сообщила об отключении воды в посольстве Венесуэлы в США

Активистка сообщила об отключении воды в посольстве Венесуэлы в США

Власти США отключили водоснабжение в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне. Об этом в своем Twitter написала соучредитель правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин.

По ее словам, американские власти хотят «выкурить» из посольства активистов, поддерживающих действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Нет света, нет воды, мало еды», — написала она и добавила, что активисты «держатся твердо».

По словам участников инициативной группы, электричество в здании дипмиссии было отключено в четверг, 9 мая. На тот момент, рассказывала Бенджамин, в посольстве оставалось 15 активистов.