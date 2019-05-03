Венесуэла потребовала от Госдепа защитить посольство страны в Вашингтоне

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter потребовал, чтобы Госдеп защитил посольство страны в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что США обязаны выполнить свои обязательства, так как являются подписантами Венской конвенции о дипломатических отношениях. Венесуэла охраняет здания Госдепа в Каракасе, отметил Арреаса.

Как ранее уточнял Fox, возле посольства Венесуэлы в США проходят столкновения между противниками действующего президента Николаса Мадуро и представителями антивоенного движения Code Pink, которые его поддерживают. Сообщалось, что активисты Code Pink смогли взять здание под свой контроль.

В январе, после попытки госпереворота в Венесуэле, Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив их в поддержке оппозиции. После этого дипломаты покинули посольство страны в Вашингтоне.