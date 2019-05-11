В СК прокомментировали жесткую посадку Boeing 737 в Оренбурге

Следователи начали доследственную проверку инцидента в аэропорту Оренбурга, где самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в СК России.

«Запрошены сведения об обстоятельствах жесткой посадки и получении сведений от приборов контроля полета самолета, а также о пассажирах, следовавших этим рейсом», — отметили в ведомстве.

Boeing 737 совершил жесткую посадку ранее 11 мая. Он следовал по маршруту Москва — Оренбург и должен был вылететь обратно. Тем не менее его вылет отложили. Представители Nordwind Airlines сообщили РБК, что по итогам проверки данные о жесткой посадке не подтвердились.

Телеканал уточнил, что после проведения проверки на летном поле самолет вылетел обратно в Москву с пассажирами на борту.