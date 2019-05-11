Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище в Москве

Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище в Москве

Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище в Москве. Об этом РБК сообщил певец Лев Лещенко.

По его словам, композитора похоронили рядом с женой Севиль Крылатовой.

«Похороны уже закончились», — добавил Лещенко.

Ранее 11 мая в Доме композиторов в Москве прошло прощание с Евгением Крылатовым. Проститься с композитором пришли десятки людей, в том числе поэт-песенник Юрий Энтин, композитор Игорь Крутой, композитор Олег Иванов, певец Лев Лещенко.

Евгений Крылатов умер 8 мая на 86-м году жизни. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония.