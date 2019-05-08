Умер автор песен «Крылатые качели» и «Три белых коня» Крылатов

Композитор Евгений Крылатов умер на 86-м году жизни из-за пневмонии

Евгений Крылатов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Москве на 86-м году жизни умер композитор Евгений Крылатов, написавший музыку для песен «Лесной олень», «Крылатые качели» и «Три белых коня». Об этом ТАСС заявила дочь композитора Мария Крылатова.

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — заявила она.

Союз композиторов России выразил соболезнования родным и близким композитора, сообщается на сайте организации.

Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года. Он окончил Пермское музыкальное училище и Московскую консерваторию, где учился сразу на двух факультетах: по классу сочинения и по классу фортепиано.

Крылатов является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них «Чародеи», «Приключения Электроника», «Достояние республики», «Дед Мороз и лето», «Трое из Простоквашино».