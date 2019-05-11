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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Москве простились с композитором Евгением Крылатовым

Церемония прощания с композитором, народным артистом России Евгением Крылатовым прошла в субботу в московском Доме композиторов. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Гроб с телом композитора вынесли из здания под аплодисменты. Проститься с Крылатовым пришли десятки людей, в том числе поэты Александр Шаганов, Юрий Энтин, актер Александр Олешко, композитор Олег Иванов, телеведущий Андрей Малахов, певец Лев Лещенко, композитор Игорь Крутой и многие другие.

Крылатов умер 8 мая на 86-м году жизни от двусторонней пневмонии. Он является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них — «Чародеи», «Приключения Электроника», «Достояние республики», «Дед Мороз и лето», «Трое из Простоквашино», «Умка». Кроме того, Крылатов писал симфоническую камерную и эстрадную музыку, а также произведения для радио, телевидения.

Композитора похоронят на Митинском кладбище рядом с могилой его супруги.

Теги: Москва, композитор, церемония прощания
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