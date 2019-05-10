Дочь Крылатова назвала дату и место прощания с композитором

Прощание с композитором Евгением Крылатовым пройдет 11 мая в храме иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле. Об этом «РИА Новости» сообщила его дочь Мария.

По ее словам, композитора похоронят на Митинском кладбище рядом с женой.

85-летний композитор умер 8 мая в одной из московских больниц из-за двусторонней пневмонии.

Евгений Крылатов – автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, в числе которых «Чародеи», «Достояние республики», «Приключения Электроника» и «Трое из Простоквашино». Кроме того, он писал музыку к постановкам Театра киноактера и Малого театра.