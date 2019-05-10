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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Дочь Крылатова назвала дату и место прощания с композитором

Прощание с композитором Евгением Крылатовым пройдет 11 мая в храме иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле. Об этом «РИА Новости» сообщила его дочь Мария.

По ее словам, композитора похоронят на Митинском кладбище рядом с женой.

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Умер автор песен «Крылатые качели» и «Три белых коня» Крылатов

85-летний композитор умер 8 мая в одной из московских больниц из-за двусторонней пневмонии.

Евгений Крылатов – автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, в числе которых «Чародеи», «Достояние республики», «Приключения Электроника» и «Трое из Простоквашино». Кроме того, он писал музыку к постановкам Театра киноактера и Малого театра.

Теги: композитор, прощание
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Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище
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